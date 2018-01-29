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Elektrikleri kestiler... Müslümanlar ölüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı kentte bir hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
Elektrikleri kestiler... Müslümanlar ölüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı kentte bir hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden elektrik krizi ve hastanelerin çalışabilmesi için kullanılan jeneratörlerin yakıtının tükenmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kapatılan hastanede bulunan hastaların başka bir devlet hastanesine nakledileceği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riyş dün yaptığı açıklamada, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı birkaç saat içinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." demişti.

Gazze 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
  1. Filistin Sağlık Bakanlığı
  2. Gazze
  3. Gazze Şeridi
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