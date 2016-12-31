Elektrik üretim ve iletim hatlarına siber saldırı!

Bu haber 3.355 kez okundu

Son günlerdeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkili, Bakanlığa yönelik yoğun siber saldırılar olduğunu açıkladı.

ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİNE SABOTAJ HAZIRLIĞI



Yetkili yaptığı açıklamada "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

YILBAŞI İÇİN ÖNLEMLER ARTIRILDI



Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.