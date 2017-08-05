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Elektrik tellerine değen palmiye ağaçları yangın çıkardı

Köyceğiz ilçesinde, özel bir firmaya ait marangozhanenin bahçesinde yangın çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:51
Elektrik tellerine değen palmiye ağaçları yangın çıkardı

Edinilen bilgiye göre; Zeytinalanı Mahallesinde, Fethiye-Muğla karayolu üzerinde bulunan özel bir firmaya ait marangozhanenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü.Yangının, elektrik tellerine değen palmiye ağaçları nedeni ile çıktığı iddia edilirken, ağaçlar kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:51
  1. Muğla
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Fethiye
  4. Köyceğiz
  5. Yangın
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