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Elektrik tellerinde asılı olarak bulundu!

Çin'de oturduğu daireden aşağı düşen kadın, tele takılarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin sağ salim yere indirdiği kadın, hastaneye taşındı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:45
Elektrik tellerinde asılı olarak bulundu!

 Çin'in kuzeydoğusundaki Benxi kentinde itfaiye ekipleri, elektrik teline iç çamaşırlarıyla ayaklarından asılmış bir kadını kurtarmaya çalışıyor.

Binanın duvarına merdiven koyan ekipler, kadını aşağıya indiriyor.

Yerel basın, kadının kocasının kurtarma operasyonu sırasında evde olduğunu bildiriyor.

Haberlere göre, evden aşağı düşen ismi açıklanmayan kadının iki ile üçüncü kat arasındaki tele tutundu.

Kurtarılan kadın ambulansa konularak hastaneye taşındı.

Çin'de geçen ay bir kadın kocasıyla birlikte yakaladığı kadını sokak ortasında soyup dövmüştü. Olayın görüntüleri dünya medyasında ses getirirken, etraftaki kalabalık dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:45
  1. Elektrik tellerinde asılı
  2. Çin Benxi eyaleti
  3. Çin'de asılan kadın
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