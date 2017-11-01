Elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100 yaralı

Hindistan'ın kuzeyinde bir elektrik santralinde sıcak su borusunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin de yaralandğı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde Raebareli'de devletin işlettiği NTPC santralinde elektrik üretilen ünitelerden birinde sıcak su borusu patladı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Ağır yaralıların Lucknow'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. 1998 yılından bu yana elektrik üretiminde kullanılan santralin kapatıldığı bildirildi.