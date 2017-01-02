Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu! Fotoğrafla açıkladı

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SEDAŞ, Kocaeli’de karın elektrik şebekesinde oluşturduğu hasarın kaldırılması için zorlu kış ve doğa koşulları altında çalışmalarını sürdürüyor. Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yönelik yapılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ederken, kar fırtınası ile birleşen, buz yükünün şebekeye verdiği hasarların giderilmesi ve enerjinin sürekliliğini sağlamak için İzmit’in çevre köylerinde gece gündüz çalışma yapılıyor. SEDAŞ, 105 ekip ve 212 personelle çalışmalarını sürdürürken, buz yükünün elektrik hatlarında yarattığı hasar da fotoğraflanarak belgelendi.

BUZ YÜKÜ HASAR VERDİ

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, eksi 4 derecenin altındaki soğuklukta yağan sulu karın iletkenlere yapışması sonucu buz oluştuğu, buz yükünün oluşturduğu ağırlığın iletim hatlarına zarar verdiği belirtildi. İki direk arasında yüzlerce kilo ağırlığa ulaşan buz yükünün direkler arasındaki iletkenleri koparttığı, izolatörleri kırdığı, izolatörlerin bağlı olduğu traversleri ve direği yıktığı kaydedildi.

TEİAŞ HASAR GÖREN HATLARI ONARIYOR



Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada ise Perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan sorunların ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı, TEİAŞ’ın İstanbul’u ve Gebze OSB’leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının birinin devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın giderildiği, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edildi.

TEİAŞ’ın çeşitli illerden Kocaeli’ne sevk ettiği 200’e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nce destek verildiği, dün yaşanan bir kazada ise TEİAŞ’ın 3 çalışanının yaralandığı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, 2 işçinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.