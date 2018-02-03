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Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 düştü

Türkiye'nin elektrik ithalatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 60 azalarak 85 milyon 501 bin 108 dolara düştü.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:19
Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 düştü

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, 2016'da Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı 2016'ya kıyasla yüzde 61,8 azalarak 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2016'da 213 milyon 614 bin 469 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 60 azalışla 85 milyon 501 bin 108 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar 25 milyon 880 bin dolar ile ocak ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 743 milyon 197 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 34 milyon 689 bin 659 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Azerbaycan, Gürcistan, İran, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Azerbaycan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 359 milyon 635 bin kilovatsaat azalarak 285 milyon 998 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Azerbaycan'a 17 milyon 688 bin 389 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Gürcistan'dan 257 milyon 549 bin, İran'dan 249 milyon 904 bin, Yunanistan'dan 129 milyon 325 bin ve Çekya'dan 1 milyon 721 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Gürcistan'a 9 milyon 620 bin 965 dolar, İran'a 15 milyon 168 bin 681 dolar, Yunanistan'a 8 milyon 275 bin 607 dolar, Çekya'ya ise 57 bin 807 dolar ödeme yapıldı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:19
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