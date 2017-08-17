Elektrik faturanızı düşürmek için bunlara dikkat!

Faturanız, sadece kullandığınız elektrikli aletler yüzünden değil kapatmanıza rağmen elektrik tüketen cihazlar yüzünden yüksek geliyor olabilir. Bu cihazları sadece kapatmanız değil fişten de çekmeniz gerekir. İşte kapalı olmasına rağmen elektrik tüketen o cihazlar:

Şarj aleti: Telefonunuz takılı olmasa da eğer şarjınız prize takılıysa elektrik tüketmeye devam edecektir.

Bilgisayarlar: Sadece ekranları kapatılan bilgisayar ve laptoplar enerji harcamaya üst düzeyde devam eder. Fişlerini çektiğiniz bilgisayarlarınız sayesinde yılda ortalama 350 lira tasarruf edebilirsiniz.

TV alıcısı: Televizyon alıcınız kumandayla kapattığınızda elektrik tüketimine devam ediyor. Üstelik bu durum maliyeti 5 kat arttıran bir gerçek.

Televizyon: Yalnızca kumandanın güç düğmesinden kapatılan televizyon yılda yaklaşık 90 liranıza sebep oluyor.

Zamanlayıcısı olan cihazlar: Zamanlayıcısı olan cihazların ayarlandığı zamanda çalışması için o süreye kadar elektrik harcaması kaçınılmaz bir gerçek. Eğer cihazın zamanlamasını kurmadıysanız prizden çekmeniz en iyisi.

Prize takılı fişler: Prize takılı fişler, sadece elektrik tüketimi açısından değil cihazlarınız açısından da zararlıdır. Eğer ani yaşanan bir güç dalgalanması gerçekleşirse bu fişler dalgalanmayı cihazınıza iletip cihazınızı yakabilir.