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'Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk yüzer LNG Terminali Açılış Töreni'nde konuştu.Yıldırım, "Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

'Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık'
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:19
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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye'nin ilk yüzer LNG Terminali Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. İzmir'e Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz. Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Biz de ilk sıraya enerji arz güvenliğini ve çeşitlendirilmesini aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Gerekli yasal altyapıyı oluşturduk.

Hükümetimizin verdiği önemdir bugünkü açılış. Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık. Yenilenebilen enerji kaynakları gücümüzü 3 kat artırarak 33 bin megavata yükselttik. 2002'de 4 bin kilometre doğalgaz iletim dağıtım hattımız vardı, şimdi 125 bin. İl sayısı ise 78'e ulaşmış durumda. 2018'de artık doğalgaz olmayan il kalmadığı gibi ilçemizde kullanacak.

Doğalgazla uğraşan şirket sayısı 7'den 68'e çıkmıştır. 1 milyar metreküplük alanı depolayacak Tuz Gölü depolama alanının çalışmaları başladı. Yılbaşında 3'ünü hizmete alacağız. Silivri depolama tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Baküt Tiflis Ceyhan hattı ile Azerbaycan Irak petrolünü ulaştırıyoruz. TANAP ve TAP'la Azeri gazını ülkemize buradan da Avrupa'ya ileteceğiz. Ekimde Türk Akımı projesini imzaladık. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü Başkanlığını gelecek sene biz yürüteceğiz. Bu projelerle amacımız Türkiye'yi enerji geçiş güzergahı haline getirmek.

"Rekor sürede tamamlandı"

İki proje var. Birincisi Ege Gaz. Sıvılaştırılmış gaz depolama. Bugün kapasitesi yüzde 50 artırılıyor. 24 milyon metreküpe çıkarılıyor. Milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlayacak. Diğeri Etki Liman İşletmeleri tarafından 'Yüzer Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi ve Limanı'nı hizmete alıyoruz. 330 milyon yatırımla gerçekleştirilen, 6 ayda tamamlanan tesisle, rekor sürede tamamlanan bir tesis olma özelliğini taşıyor. Günlük 20 milyon gazlaştırma kapasitesi var. Hem iç hem de dış piyasaya destek mümkün olacak.

Arz güvenliğinde sorun yaşanmamış olacak. Tehlikeli yük geçisini de azaltacak. İki projede ülkemiz için önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de ilk defa yüzde bir sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi ve limanı hizmete aldık. Doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı emniyet tedbiri olacak.

35 İzmir 35 proje

Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün ve ülkemizin öneminin farkındayız. Son dönemde enerji konusu ulusal güvenliğin temel unsuru haline gelmiştir. Türkiye doğu-batı kuzey-güney eksenin transit ülke haline getirmek en temel hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten bütün şirketlerin devlet politikalarında sundukları destekten dolayı teşekkür ederim.

Küçük Menderes Havzası'nın Türkiye'ye çok büyük payı vardır. İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmış yatırımdır. 2011'de başlattığımız 35 İzmir 35 projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler İzmir'i Türkiye'nin İstanbul Ankara ve Antalya'ya bağlayacak ve zenginliğine zenginlik katacak .Bu projeler İzmir'i Türkiye'nin İstanbul Ankara ve Antalya'ya bağlayacak ve zenginliğine zenginlik katacak.

2018'de muazzam projeleri, Sabuncubeli Tüneli'ni 2017'de hizmete alıyoruz. Konak Tüneli'ni hizmete aldık. İzmir'e en modern havalimanını 18 ayda kazandırdık. Çevreyolunu 71'den beri devam eden çevreyolunu bitirdik. Yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN'ı tamamladık. Torbalı'ya kadar uzattık. Proje çok, vaktinizi almak istemiyorum. Ankara İzmir YHT devam ediyor.

 
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