Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

İlçenin Güneşli Köyü’nde meydana gelen olayda, kendisine ait arı kovanlarını yabani hayvanlardan korumak isteyen 40 yaşındaki Hüsnü Bostan tamir için çıktığı elektrik direğinde elektrik akımına kapılarak direkten aşağıya düştü. Olay yerine gelen ambulanslarla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüsnü Bostan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.