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Elektrik direğinde asılı kaldı, ağır yaralandı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde elektrik direğinde yanmayan lambayı değiştirmek isteyen kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Elektrik direğinde asılı kaldı, ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Medreseönü Çandır Hacıoğlu Mahallesi’nde yaşayan Şefik Aydın, yanmayan lambayı değiştirmek için elektrik direğine çıktı. Tamir ettiği esnada birden elektrik akımına kapılan Şefik Aydın direkte asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların olayı görmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlarında yardımı ile Aydın’ı asılı kaldığı direkten indirerek Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
  1. Ordu
  2. Aydın
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  4. Hac
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