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Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?

Elektrik çarpmaları bazı durumlarda hayati tehlikelere yol açabilmektedir.

Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 14:19
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Elektrik çarpmasının nedenleri nelerdir?

Yüksek gerilimli elektrik çarpmaları

İş kazaları sonucu meydana gelen yüksek gerilimli elektrik çarpmaları genellikle tedbirsizlikten kaynaklanmaktadır. 

Düşük gerilimli elektrik çarpmaları

Küçük çocukların kabloları ısırması, prizlere metal cisimler sokması, elektrikli cihazların uygunsuz yerlerde kullanımı, ıslak ellerle elektrikli cihazlara dokunulması, bilgi sahibi olunmadan tamir işlerine girişilmesi bu duruma örnektir.

Elektrik çarpmaları sonucu meydana gelen sorunlar nelerdir?

Baş-boyun yaralanmaları: Elektrik çarpması sonucu düşme, baş-boyun kırıklarına yol açabilir. 

Kalp-dolaşım sistemi sorunları: Bazı durumlarda elektrik çarpmaları kalbin durmasına yol açabilir. Bunun yanında sinir sistemlerinde geçici veya kalıcı hasarlaroluşabilir.

Cilt: Elektrik çarpmaları sonucu ciltte yaralanmalar oluşabilir.

Görme hasarı: Bazı durumlarda elektirik çarpmaları körlüğe neden olabilir.

Solunum yetmezliği: Elektrik çarpmaları sonucunda solunum yetmezliği görülebilir.

Elektrik çarpması sonrasında neler yapılmalı?

- Elektriği kesmek için sigortaları kapatın

- Yalıtkan bir cisim ile (Tahta, sopa, deri eldiven gibi) kazazedenin elektrik teli ile olan bağlantısını kesin

- Hastayı giysilerinden çekerek bölgeden uzaklaştırın

- Lastik tabanlı ayakkabı giyin ve kuru bir lastik eldiven takın

- Çocukları olay yerinden uzak tutun

- Kazazede soluk almıyorsa ağızdan ağıza solunum yapın

- Kazazede'nin ayaklarını yukarı kaldırın

- Gerekli olduğu takdirde kazazedeye kapalı kalp kompresyonu yapın

- Varsa yanık tedavisi uygulayın

- Kazazede'nin sakin kalmasını sağlayın

- Bir çay kaşığı yemek sodası ve bir çay kaşığı tuzu 1/3 litre suda eritip, ilk yarım saat içerisinde kazazedeye içirin

- 112 acil servisini arayın

Elektrik çarpmalarında yapılmaması gerekenler nelerdir?

- Sigortaları kapatmadan çıplak elle kazazedeyle kesinlikle dokunulmamalıdır.

- Yanık yerine yoğurt, salça, diş macunu gibi maddeler sürülmemelidir

- Yanık bölgesinde bilezik, künye, yüzük varsa kesinlikle çıkarılmamalıdır

Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?

- Kazazede'nin üzerinde yanan giysi, ayakkabı veya kemer gibi bir eşya varsa çıkartılmalıdır

- Hasta mümkün olduğu kadar az hareket ettirilmelidir

- Temiz bir sargı beziyle yanık yerinin üstü kapatılmalıdır

- Kazazede acilen hastaneye götürülmelidir.

- Dilin boğaza kaçmaması için kazazede yan yatırılmalıdır

 

Elektrik çarpmalarına karşı nasıl önlem alınmalıdır?

- Elektrik işleriyle uğraşırken yalıtkan materyaller kullanılmalı

- Prizlere kapaklar takılması

- Elektrik tesisatına kaçak akım rölesi cihazı takılmalı

 

 
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