Elektrik arızasında büyük düşüş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji iletim hatlarındaki arıza sayılarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Albayrak, soru önergesine yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından iletim sisteminde farklı nedenlerden meydana gelen arıza ve sorunların giderilmesi için hem TEİAŞ bünyesinde hem de ilgili Elektrik Dağıtım Şirketleri nezdinde fider tahsisleri ve yük dağılımları için gerekli çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır" dedi.

ARIZA NEDENİ ÇOK

Bakan Berat Albayrak, elektrik iletim sisteminde çok çeşitli sebeplerle arızalar meydana geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Trafo merkezlerinde, fider arızaları, aşırı sıcaklık ve yüklenme, röle arızaları, izolatör patlaması, izolasyon zayıflığı ve yangın gibi nedenlerle arızalar meydana gelmekte iken, enerji iletim hatlarında ise hava koşulları, yangın, deprem, hatta temas eden yabancı cisim, yer altı kablosu yağ seviyelerinin düşmesi ve hırdavat arızaları gibi nedenlerle arızalar meydana gelmektedir. 2015 yılına göre 2016'da enerji iletim hatlarındaki arıza sayıları önemli ölçüde azalmıştır."

TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

TEİAŞ tarafından iletim sisteminde farklı nedenlerden meydana gelen arıza ve sorunların giderilmesi için hem TEİAŞ bünyesinde hem de ilgili elektrik dağıtım şirketleri nezdinde fider tahsisleri ve yük dağılımları için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Albayrak, "Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde oluşan arıza sayılarında önceki yıllara göre düşüşler gözlemlenmektedir" diye konuştu.