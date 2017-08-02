Elektrik akımına kapılan işçi direkten düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; bir firmada elektrikçi olarak çalışan Halit Rençber (34), Nazilli Fen Lisesi bahçesinde bulunan müsamere alanının aydınlatma lambasını değiştirmek için direğe tırmandı. Bu esnada 220 woltluk elektrik akımına kapılan talihsiz adam, 6 metre yükseklikten zemine çakıldı. Düşme esnasında kafasını betona vuran Halit Rençber’in yerde hareketsiz halde yattığını gören çırağı Ali Ç., durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halit Rençber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Rençber’in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ustası Halit Rençber’in yerde atan cansız bedenini gören çırak Ali Ç. olay yerinde şok geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.