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Elektrik kesintisine anlık takip

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, artık tüketicilerin ihbarına gerek kalmaksızın, elektrik kesinti bilgisinin öğrenilebildiğini söyledi.

22 Ekim 2017 Pazar 10:39
Elektrik kesintisine anlık takip

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, yeni teknolojilerle trafo merkezlerine monte edilen modemler üzerinden elektrik kesinti bilgisini artık anlık olarak öğrenebildiklerini belirterek, “Abonelerin ihbarına gerek kalmaksızın müdahale etme imkânımız var” ifadelerini kulandı.

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım işinin 5 yıl içinde saha değil teknoloji işi haline geleceğini söyleyerek, yeni teknolojilerle kesinti ve arıza gibi durumlarda da tablonun değişeceğine işaret etti. Ar-Ge çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) projesiyle trafo merkezlerine monte edilen modemler üzerinden elektrik kesinti bilgisini anlık olarak öğrenebildiklerini söyleyen Yiğit, “Ardından da abonelerin ihbarına gerek kalmaksızın ekipler arızalara hızla müdahale edebiliyor” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:39
  1. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit
  2. elektrik kesintisi
  • VatanseverVatansever17 sa önce
    Bence bu sürekli haber gönderenlere susun artık diyemedikleri için böyle bişey yaptılar %101 eminim .
  • hasanhasan21 sa önce
    aman allahim bende indirim var sandim panikledim bi an ....
  • Ömer gencÖmer genc22 sa önce
    Sanki bugüne kadar bilinmiyordu
  • AdemAdem22 sa önce
    Ya siz gazete olaraksorsaniz ya101 tl lik fatura 52 tl tuketim 49 tl dagitim falan fistik neyi dagitiyorsun bu nasil insanlik bu nasil yonetim bir allahin kulu bu isin pesine neden dusmuyor herkes yandadini kollamak zorundami
  • AbdullahAbdullah22 sa önce
    Müjedeye bak, artık elektrik kesilmeyecek değil kesildiğinden dahahızlı haberleri olacakmış. Ona harcayacığınız parayı neden kesiliyora harcayın.
  • Mustafa Mustafa 1 gün önce
    Yalan yüz kere arıyoruz 1 gün de çözülmüyor bile...
  • Cereyan Cereyan 1 gün önce
    Zaten harcadigimizizin iki kati para aliyorlar bu kadarini da lutfensinler lutfen...
  • Türkiye Türkiye 1 gün önce
    BENDE SANDIM Kİ DOĞUDAKİ KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLARDAN ALAMADIKLARI ELEKTRİK PARASINI . BUNDAN SONRAFATURAMIZDANKESİLEN%50 DAĞITIM BEDELİNİ ALMAYACAKLAR
  • Muhammet çakırMuhammet çakır1 gün önce
    VAY VAY VAY 10KERE TELEFON ETDİGİMİZ HALDE SORUNU ÇÖZMÜYOLAR

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