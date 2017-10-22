Elektrik kesintisine anlık takip

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, yeni teknolojilerle trafo merkezlerine monte edilen modemler üzerinden elektrik kesinti bilgisini artık anlık olarak öğrenebildiklerini belirterek, “Abonelerin ihbarına gerek kalmaksızın müdahale etme imkânımız var” ifadelerini kulandı.

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım işinin 5 yıl içinde saha değil teknoloji işi haline geleceğini söyleyerek, yeni teknolojilerle kesinti ve arıza gibi durumlarda da tablonun değişeceğine işaret etti. Ar-Ge çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) projesiyle trafo merkezlerine monte edilen modemler üzerinden elektrik kesinti bilgisini anlık olarak öğrenebildiklerini söyleyen Yiğit, “Ardından da abonelerin ihbarına gerek kalmaksızın ekipler arızalara hızla müdahale edebiliyor” dedi.