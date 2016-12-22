Elektriğin kilovatı 1 lirayı geçti

Bugün gün öncesi piyasada elektriğin kilovatsaat fiyatı 1lira 17 kuruş oldu.Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, hem elektrik hem de doğalgaz tüketimini artırdı. Gaz arzında ortaya çıkan sorun ve bazı santrallardaki (doğalgaz ve kömür) arıza nedeniyle arz-talep dengesinin bozulması, elektrikte serbest piyasada fiyatları vurdu.

Günlük ortalama fiyat 38 kuruş olarak kaydedildi. TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, serbest piyasada gün öncesinde 1 TL 17 kuruşa çıktı.

Teklif vermek koşuluyla bugün saat 17.00-18.00 arasında üretim yapacak şirketlerin, ürettikleri her kilovatsaat elektrik için 1 TL 17 kuruş alacaklarını belirten Doğan, "Fiyatlarda artış gözleniyor. Ancak, tüketim talebi ne olursa olsun elektrikte bir kesinti söz konusu olmayacaktır" dedi. Doğan, bu fiyatların toplam içindeki payı dikkate alındığında vatandaşa çok ciddi bir etkisi olmayacağını kaydetti.