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Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK'dan flaş açıklama!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı

29 Haziran 2017 Perşembe 16:44
Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK'dan flaş açıklama!

EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Abonelerin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumun internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-haziran aylarında olduğu gibi temmuz-eylül aylarında da yaklaşık 41 lira olacak." ifadesine yer verildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:44
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