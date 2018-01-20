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Elebaşı paniğe kapıldı: İtirafçıları kâfir ilân etti

FETÖ'nün gerçek yüzünü gören örgüt üyeleri tek tek itirafçı oldu. Örgütteki önemli isimlerin deşifre edilmesiyle paniğe kapılan terörist elebaşı Gülen, itirafçıları kendince kafir ilan etti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 03:52
Elebaşı paniğe kapıldı: İtirafçıları kâfir ilân etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen paniğe kapıldı. Terörist başı örgüt üyesi bazı rütbeli asker ve polislerin itirafçı olup, örgütteki önemli isimleri deşifre etmesi üzerine yeni bir yönteme başvurdu. Terörist başı, paniğe kapılarak örgüt üyelerini deşifre eden kişileri kafirlikle suçladı.

ÇEKTİĞİ VİDEO İLE TEHDİT ETTİ

Terör örgütü elebaşının örgüt üyelerini ayakta tutmak, talimatlar vermek, çözülmelerin önüne geçmek için hazırladığı yeni bir videosu yayınlandı. Gülen, örgütün kritik bir süreçten geçtiğini, bu dönemde pek çok kişinin tercihini yanlış yaptığını iddia etti. İtirafçı olmak yerine şiddete maruz kalınmasının tercih edilmesinin "sevap" kazandıracağını öne süren Gülen, örgüt üyelerini deşifre eden, yaptıklarını itiraf eden kişilerin günde "10 vakit" namaz kılsa da "İslam yolunda kafir" olacağını ileri sürdü.

KENDİNİ KAİNAT İMAMI İLÂN ETMİŞTİ

FETÖ elebaşı Gülen, daha önceki konuşmalarında, kendisini "kainat imamı" olarak tayin etmiş, örgüt üyeleri de Gülen'i "Mehdi, Mesih" olarak tanımlamıştı. Gülen, bir konuşmasında da sadece peygamberlere gelen ve Hazreti Muhammed'in (sav) vefatının ardından görevi tamamlanan Cebrail (as) için, "Cebrail kardeşim gelse bana şunu, şunu yapacaksın dese, ben 'Hadi oradan bunu yapmam' derim" ifadelerini kullanmıştı. Gülen, bu sözleri ile "sahte masumiyet" sıfatına bürünerek insanları İslam üzerinden tesiri altına almaya çalışmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 03:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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