Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!

TSK'nın Hakkari kırsalı ile İkiyakalar bölgesinde Dağ ve Komando Tugayı'nın terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

PKK'lı teröristlerin mühimmatları da büyük ölçüde ele geçirilmiş durumda. Yapılan incelemelerde ise dikkati çeken bir tablo göze çarptı.

Dün İkiyakalar'da operasyon sonucu ele geçirilen uçaksavar füzesinde seri no kısmının silindiği ortaya çıktı. Ayrıca füzenin 'atışa hazır" pozisyonda bulunduğu da öğrenildi.

Ağar: Her şeyi anlatıyor

Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, dün Hakkari'de yaşanan olayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ağar, "Dün İkiyakalar'da ele geçirilen 'atışa hazır' güd uçaksavar füzesinin de seri no'sunun silinmiş ve üz boyanmış olması her şeyi anlatıyor" dedi.

Dün (1Tem) İkiyakalar'da ele geçirilen "atışa hazır" güd uçsvr füzesinin de seri no'sunun silinmiş ve üz boyanmış olması her şeyi anlatıyor. pic.twitter.com/MlRgiI8DMb

Numaraları ABD vermişti

Rakka Operasyonu’nu ortak yürüttüğü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’ye çok sayıda silah temin eden ABD, Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ve endişeleri gidermek için silahların seri numaralarını paylaşmaya başlamıştı. Bu sürecin ardından PKK'lı teröristlerin elinde bulunan mühimmatların seri no'larının silinmiş olması dikkati çekiyor.