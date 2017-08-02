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Ele geçirilen silahlar sergilendi

Taliban'ın Kandahar ili 'Vali Yardımcısı' bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
Ele geçirilen silahlar sergilendi

Taliban'ın resmi medya organları ülkenin güneyindeki Kandahar ili ile ilgili açıklamaların yer aldığı bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında Taliban'ın Kandahar Vali Yardımcısı olan 'Abdullah Sahib' bölgedeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sahib'in yaptığı açıklamaya göre, Taliban güçleri ülkenin güneyinde hem sembolik hem de stratejik bir öneme sahip olan Kandahar ilinde 12 ilçede varlık gösteriyor. Taliban savaşçılarının varlık gösterdiği ilçelerde Kabil hükümeti güçlerinin oldukça zayıf olduğunu belirten Sahib, ilçedeki kontrol alanlarının gün geçtikçe genişlediğini ifade etti.

Kandahar ilinde varlık gösteren Kabil hükümeti güçlerinin sadece ilçe merkezi ve diğer bazı ilçelerdeki askeri merkezlere olduğunu belirten Sahib, açıklamasında hükümet güçlerinin bu merkezlerden dışarı çıkamadığını söyledi.

Kandahar ilinde Taliban'ın düzenlediği saldırılarda sivillerin esir alındığı veya öldürüldüğü haberleri hakkında sorulan bir soruya cevap veren Abdullah Sahib, hükümetin bu iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. Sahib, Taliban'ın sivil halkla bir probleminin olmadığını belirtirken "sivil halk bizim korumamız altında" ifadelerini kullandı.

Kandahar ilinde Kabil hükümeti güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara da değinen vali yardımcısı, geçtiğimiz günlerde Hakriz ilçesinde çok sayıda silah, mühimamt ve askeri aracın ele geçirildiğini belirtti. İlçeye düzenlenen saldırının uzun bir süredir hazırlığının yapıldığını ifade eden vali yardımcısı, saldırının kendileri açısından büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın resmi yayın organları Kandahar ilinde son saldırılarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar ile ilgili görselleri de kamuoyu ile paylaştı.

 Mepa News

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
  1. Abdullah Sahib
  2. Taliban
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