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Ele geçirilen sigaralar imha edildi

Gaziantep’te polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen binlerce paket sigara patoz makinelerinde parçalanarak imha ediliyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:28
Ele geçirilen sigaralar imha edildi

Gaziantep’te Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı markalardaki gümrük kaçağı binlerce paket sigaraya el konuluyor. Yapılan denetim, uygulama ve çalışmalarda kaçak sigaralara el koyan ekipler, sigaraları bir süre depolarda muhafaza ediyor. Ekipler, sigaraları Metangazı Arıtma Tesisleri’ne götürerek, buradaki patoz makinesinde parçalıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:28
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