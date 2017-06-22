Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı itiraf!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı güçlerinin istihbarat-sabotaj grubunun ele geçirilmiş üyesinin fotoğraf ve videosunu kamuoyuyla paylaştı.

Ermeni videoda şunları söylüyor:

“Ben, Zaver Hovanis Karapetyan, 16 Kasım 1974’te Noyemberyan ilinin Doveh köyünde doğdum. Şu anda da bu köyde yaşıyorum.

Ben köylüyüm. Para karşılığında bu işi yaptım.

Kötü hava şartlarını fırsat olarak değerlendirdik ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin dövüş mevzileri yönünde ilerledik.

Amacımız Azerbaycan silahlı güçlerinin bulunduğu mevziye baskın ederek askerleri öldürmekti. Grubumuzda iki kişi yaralandı ve diğerleri yaralıları da alarak kaçtı. Ben kaçamadım ve saklanmaya karar verdim. Daha sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri beni ele geçirdi.”