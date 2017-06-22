İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı itiraf!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı güçlerinin istihbarat-sabotaj grubunun ele geçirilmiş üyesinin fotoğraf ve videosunu kamuoyuyla paylaştı.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:38
Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı itiraf!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı güçlerinin istihbarat-sabotaj grubunun ele geçirilmiş üyesinin fotoğraf ve videosunu kamuoyuyla paylaştı.

Ermeni videoda şunları söylüyor:

“Ben, Zaver Hovanis Karapetyan, 16 Kasım 1974’te Noyemberyan ilinin Doveh köyünde doğdum. Şu anda da bu köyde yaşıyorum.

Ben köylüyüm. Para karşılığında bu işi yaptım.

Kötü hava şartlarını fırsat olarak değerlendirdik ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin dövüş mevzileri yönünde ilerledik.

Amacımız Azerbaycan silahlı güçlerinin bulunduğu mevziye baskın ederek askerleri öldürmekti. Grubumuzda iki kişi yaralandı ve diğerleri yaralıları da alarak kaçtı. Ben kaçamadım ve saklanmaya karar verdim. Daha sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri beni ele geçirdi.”

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:38
  1. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
  2. Ermenistan
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Siz, Belanızı Arıyorsunuz Zaten. Yakında Bulacaksın ız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
  3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
  4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
  5. Türk askeri Katar'a gidiyor
  6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
  7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
  8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
  9. Esed askerleri Esir alındı...
  10. Türk tankları bugün o noktada..
  11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
  12. PKK'ya EYP'li saldırı
  13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
  14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
  15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
  16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
  17. Gül: Hükümetimiz olarak…
  18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
ABD’de uçaklar kalkamıyor!
ABD’de uçaklar kalkamıyor!