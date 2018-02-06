Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ele geçirilen Dikmetaş Köyü'nde bulundu! Terör örgütü PKK/PYD...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı anlaşıldı.

06 Şubat 2018 Salı 18:45
Ele geçirilen Dikmetaş Köyü'nde bulundu! Terör örgütü PKK/PYD...

Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgilerde, terör örgütü  PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan  Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre  genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta  terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü.

Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek  yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.

Muhalifler, köy yolunda mayın taraması yapıyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri  köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten  kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik  noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni,  Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı,  Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,  Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati  Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid  beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak Köyü ve Hac Bilal Köyü, Cinderes  beldesinde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı,  Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:45
  1. TSK
  2. ÖSO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayvan depremle sarsıldı
    1. Tayvan depremle sarsıldı
    2. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    3. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    4. En güzel dua nasıl edilir?
    5. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    6. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    7. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    8. Tayvan'da deprem meydana geldi
    9. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    10. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    11. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    12. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    13. O ülkede şiddetli deprem
    14. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    15. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    16. Amerika yalnız: İşte nedeni
    17. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    18. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    19. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    20. Gençlerbirliği - Beşiktaş! İlk 11'ler..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor