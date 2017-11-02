Ele geçirdikleri silahları sergilediler

Afganistan'ın güneyinde taraflar açısından oldukça stratejik ve sembolik öneme sahip olan Kandahar ili bir süredir sıcak çatışmalara sahne oluyor. ABD tarafından desteklenen Kabil hükümeti güçleri ve Taliban arasındaki çatışmalar bazı bölgelerde kent merkezine yakın alanlara sıçramış durumda.

Kandahar ili konumu: Taliban'ın bu sene düzenlediği bahar saldırılarında Kandahar ilinde etkili saldırılar düzenlediği ve Kabil hükümeti güçlerine karşı birkaç farklı bölgede ilerleme kaydettiği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Taliban'a bağlı sosyal medya ağları üzerinden yayınlanan resimlerde, Taliban'a bağlı güçlerin Kandahar ilinin Niş ilçesinde hükümet güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda ele geçirilen askeri araç, silah ve mühimmatlara at görüntülere yer verildi. Taliban kaynakları tarafından yayınlanan görüntüler:

Ele geçirilen araç, silah ve mühimmatlar Taliban tarafından Kabil hükümetine bağlı güçlerden ele geçirilen askeri araç, silah ve mühimmatlar bölgede düzenlenecek yeni saldırılarda kullanılıyor. Ele geçirilen bazı zırhlı araçların Taliban tarafından bomba yüklü araç haline getirildiğine ilişkin yine Taliban kaynaklarına görüntüler mevcut.

Taliban'ın son dönemde artan saldırılarıyla birlikte ele geçirdiği silah ve mühimmat oranında artış yaşanması, Afganistan'daki "karaborsa" silah piyasasının elini zayıflatmış, Taliban'ın daha az maliyetle yeni saldırılar gerçekleştirmesinin önünü açmıştır.

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