Elbeyli’de mozaik kurtarma kazısı
Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyünde Kaçak kazı neticesi ortaya çıkan Doğu Roma dönemine ait mozaiklerin kurtarılmasıyla ilgili İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynakla kazı çalışması yapılıyor.28 Temmuz 2017 Cuma 16:02
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayı yerinde incelemek üzere, Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, Müze görevlileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Oylum Höyük Kazı Başkanı Doç Dr. Atilla Engin ve Köy Muhtarı D.Faruk Ağcabay bulundu.
Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, ekibe başarı dileğinde bulunarak, bölgenin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelinin arttırılması noktasında yapılan çalışmanın önemine değinerek, başta çalışanlar olmak üzere herkese teşekkürlerini ifade etti.