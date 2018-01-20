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Elazığspor'un adı değişiyor!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un adı, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla "Tetiş Yapı Elazığspor" olarak değişti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:03
Elazığspor'un adı değişiyor!

Yeni transferler ve transfer tahtasının açılması için acil 5 milyon liraya ihtiyaç duyan Elazığspor Kulübü'nün, isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı firmayla sözleşme imzalandığı, isminin Tetiş Yapı Elazığspor olacağı bildirildi.

Kulüp Başkanı Karataş ve Tetiş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Tetik arasında isim sponsorluğu protokolü imzalandı.

Başlangıcı bu sezonun ikinci yarısından olmak üzere Tetiş Yapı ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Başkan Karataş, sezonun ikinci yarısından itibaren 1.5 yıl boyunca kulübün isminin Tetiş Yapı Elazığspor olarak anılacağını söyledi.

Sponsorluk anlaşmasında Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın katkılarının olduğunu aktaran Karataş, bu birlikteliğin güzel başarılara vesile olması temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:03
  1. Tetiş Yapı Elazığspor
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