Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar ayrıldı

Elâzığspor, takım kaptanı Onur Güney’in ardından Murat Kayalı ile de yollarını ayırdı.

05 Ocak 2018 Cuma 20:12
Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elâzığspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler geçiriyor. Bordo-beyazlı ekip dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yol ayrımları devam ediyor. Elâzığspor'da son olarak ön libero Murat Kayalı ile yollar ayrıldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 7 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.Öte yandan Murat Kayalı’ya TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un talip olduğu, görüşmelerin ardından imza atmasının beklendiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 20:12
  1. Elâzığspor
  2. Murat Kayalı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    1. Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    2. Samsunspor'da 5 futbolcu..
    3. Mardin’de suç makinesi metruk binada..
    4. Macron'dan Türkiye itirafı: AB artık...
    5. FETÖ'nün 'Safranbolu imamı' çift..
    6. Canlı yayında şoke eden iddia: Nuh..
    7. Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar..
    8. Hakkari'de bir akademisyen evinde ölü..
    9. Bakanlıktan Çiftlikbank'a flaş..
    10. Beşiktaş Antalya'da tam kadro
    11. Almanlar Türkiye'de zirveyi kaptırdı
    12. Yağışlı havalarda artık dereler..
    13. Kamyona çarptı, otomobilin altında..
    14. Kayserispor hazırlıklara başladı
    15. Arsene Wenger'e şok!
    16. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
    17. Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye..
    18. Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan..
    19. Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
    20. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor