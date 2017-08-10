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Elazığspor’da forma numaraları belli oldu

TFF 1. Lig’de yarın başlayacak olan 2017-2018 sezonu öncesi Elazığsporlu futbolcuların forma numaralı belli oldu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
Elazığspor’da forma numaraları belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’da, futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu. Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre yeni sezonda 10 numaralı formayı yeni transfer Jeffrey Sarpong giyecek. Elazığ’ın plaka kodu olan 23 numarayı ise yeni sezonda da Murat Kayalı giyecek. Yeni transferlerden Andreas Tatos 20, Elmar Bjarnason 6, Maranhao ise 9 numarayı tercih etti.

Futbolcuların forma numaraları şöyle:

1- Soner Şahin (Kaleci)

5- Alparslan Öztürk

6- Thedor Elmar Bjarnason

7- Berk Yıldız

8- Kadir Bekmezci

9- Lucielmo Palhano Soares

10- Jeffrey Nana Darko Sarpong

11- Onur Güney

12- Eren Çinkılınç

13- Adem Alkaşi

16- Fatih Serkan Kurtuluş

18- Enes Batın Kaplan

19- Erman Bulucu

20- Andreas Tatos

22- Ali Fırat Okur

23- Murat Kayalı

27- Mehmet Yiğit

42- Emre Öztürk

48- Mertan Caner Öztürk

55- Onur Alsu

88- Wellington Brito Da Silva

95- Ahmet Doğan (Kaleci)

97- Kadir Taşoğlu

99- Ahmet Sabri Fener (Kaleci)

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
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