Elazığspor’da forma numaraları belli oldu
TFF 1. Lig’de yarın başlayacak olan 2017-2018 sezonu öncesi Elazığsporlu futbolcuların forma numaralı belli oldu.10 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’da, futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu. Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre yeni sezonda 10 numaralı formayı yeni transfer Jeffrey Sarpong giyecek. Elazığ’ın plaka kodu olan 23 numarayı ise yeni sezonda da Murat Kayalı giyecek. Yeni transferlerden Andreas Tatos 20, Elmar Bjarnason 6, Maranhao ise 9 numarayı tercih etti.
Futbolcuların forma numaraları şöyle:
1- Soner Şahin (Kaleci)
5- Alparslan Öztürk
6- Thedor Elmar Bjarnason
7- Berk Yıldız
8- Kadir Bekmezci
9- Lucielmo Palhano Soares
10- Jeffrey Nana Darko Sarpong
11- Onur Güney
12- Eren Çinkılınç
13- Adem Alkaşi
16- Fatih Serkan Kurtuluş
18- Enes Batın Kaplan
19- Erman Bulucu
20- Andreas Tatos
22- Ali Fırat Okur
23- Murat Kayalı
27- Mehmet Yiğit
42- Emre Öztürk
48- Mertan Caner Öztürk
55- Onur Alsu
88- Wellington Brito Da Silva
95- Ahmet Doğan (Kaleci)
97- Kadir Taşoğlu
99- Ahmet Sabri Fener (Kaleci)