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Elazığ'daki terör saldırısına 2 tutuklama

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Elazığ'daki terör saldırısına 2 tutuklama
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:39

PKK'lı teröristlerce geçen yıl 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

 
EtiketlerElazığterör saldırısıEmniyet
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