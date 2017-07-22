Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda Kovancılar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzettin Y. idaresindeki 23 K 0904 plakalı kamyon, çalışma yapılan yolda önce Sami Y’nin kullandığı 23 P 0594 plakalı araçla ardından da karşıdan gelen Cüneyt Y. yönetimindeki biçerdöverle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon ve biçerdöverin sürücüleri ile biçerdöver de bulunan bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.