Elazığ’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, merkez Cahit Dolakay Bulvarı Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Devriş K. idaresindeki 23 HL 977 plakalı kamyonetle, Veysel B. yönetimindeki plakası olmayan otomobil çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Alaattin G. yönetimindeki SU AG 2702 yabancı plakalı hafif ticari araçta kamyonete vurup refüje çıkarak durdu.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.