Elazığ'da yük treni raydan çıktı

Alınan bilgiye göre, Elazığ istikametinden Malatya'ya doğru gitmekte olan yük treni, Baskil ilçesine bağlı Şelmut Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 makinist yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu.

AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çalışmalar devam ediyor.