Elazığ'da yük treni raydan çıktı
Elazığ'da yük treninin devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını kaybetti.04 Ağustos 2017 Cuma 21:47
Alınan bilgiye göre, Elazığ istikametinden Malatya'ya doğru gitmekte olan yük treni, Baskil ilçesine bağlı Şelmut Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 makinist yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu.
AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çalışmalar devam ediyor.