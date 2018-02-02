Elazığ'da yeni doğmuş bebeği otomobilin üzerine bıraktılar
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin üzerinde yeni doğmuş bebek bırakıldı.02 Şubat 2018 Cuma 17:55
Tepe Mahallesi Eski Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerindeki çantada bebek bulunduğunu tespit eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polisler teslim aldıkları bebeği, sağlık kontrolü için Karakoçan Devlet Hastanesine götürdü.
Kız olduğu anlaşılan bebek, kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.