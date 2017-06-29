Elazığ’da yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokakta bulunan özel öğretim kursunun çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.

İçerisinde öğrenci bulunmayan binada maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.