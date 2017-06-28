Elazığ’da yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Hatunköy köyünde 2 katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinden dumanların çıkığını gören Muharrem Atıl, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.