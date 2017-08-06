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Elazığ’da yakalanan 4 hırsız cezaevine gönderildi

Elazığ’da iki evi soydukları tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:38
Elazığ’da yakalanan 4 hırsız cezaevine gönderildi

Hırsızlık olayları, merkez Rüstempaşa ve Üniversite Mahallelerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki eve giren hırsızlar, toplamda bir adet cep telefonu, 395 lira para, banka kartları, 3 adet süs bıçağı, bir adet kol saati, 6 adet güneş gözlüğü ve çeşitli gümüş takıları çaldı. Ev sahiplerinin olayı bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada, iki evde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin aynı şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden polis, Diyarbakır yolu üzerinde polis uygulama noktasında operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada evlerden çalınan eşyalar ile hırsızlık yapmak için kullandıkları belirlenen çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:38
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