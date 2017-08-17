Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda Palu ilçesi Kırkbulak köyü kırsalında operasyon yapıldı.

Bölgede arama tarama faaliyeti icra eden ekipler, Türbe bölgesi ile ile Merg deresi mevkisinde bin 226 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 13 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.