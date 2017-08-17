Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'ın Palu ilçesinde bin 226 kök Hint keneviri ile 13 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda Palu ilçesi Kırkbulak köyü kırsalında operasyon yapıldı.

Bölgede arama tarama faaliyeti icra eden ekipler, Türbe bölgesi ile ile Merg deresi mevkisinde bin 226 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 13 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
  1. Elazığ
  2. uyuşturucu operasyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
    1. Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
    2. Milli Gazete'den Kurban Bayramı..
    3. FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi
    4. En net açıklama: Mehmet Görmez'i..
    5. Galatasaray'ın yeni transferini..
    6. Bir zamanlar Türkiye... "Deprem..
    7. Barcelona'da terör saldırısı
    8. HDP'li vekil kendini kayalara zincirledi
    9. Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm..
    10. Tansiyon bir anda yükseldi, herkes..
    11. 'Uluslararası hukuk her yönüyle..
    12. Hacı adaylarına PTT'den kargo kolaylığı
    13. Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya..
    14. Çaldıkları aracı polise satmaya..
    15. Türkiye'den Merkel'e cevap!
    16. Teröristlerce kazılan tünel bulundu!..
    17. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
    18. Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı
    19. Dünya devine Donald Trump darbesi
    20. Mesut Barzani'ye bayrak' darbesi
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü