Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:09
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada merkez, Mollakendi ve Yazıkonak beldesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si ifadeleri alınmasının ardından serbest kalırken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:09
  1. elazığ
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
  4. tutuklama
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    1. Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    2. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    3. 12 yaşında dünya rekoru kırdı!
    4. Demirtaş 14 ay sonra ilk kez...
    5. Bıçakladığı karısını eve kilitledi
    6. Erdoğan: Türkiye'nin para sorunu yok
    7. Savaş kapıda! Suudi Arabistan'dan flaş..
    8. PKK kendine boru döşemiş
    9. Erdoğan açıkladı: Önümüzdeki hafta...
    10. İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    11. Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı
    12. İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    13. Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma..
    14. ABD askeri toplantısına saldırı
    15. Kalp krizi camide yakaladı
    16. İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!
    17. Külünk: Vakti geldiğinde isimleri..
    18. BAE şimdi de o ülkeye el attı!
    19. Ardahan, lösemili Yusuf Ali için..
    20. Yerli otomobilin içine talip çıktı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama