Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada merkez, Mollakendi ve Yazıkonak beldesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si ifadeleri alınmasının ardından serbest kalırken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.