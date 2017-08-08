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Elazığ’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ sertifika töreni

Elazığ’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ sertifika töreni yapıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:07
Elazığ’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ sertifika töreni

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfederasyoncular Esnaf Odası, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verilen 270 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Gelişen kalkınan bir ülkenin dinamosunun özel sektör olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim toplumumuz gelişmeye kalkınmaya önem verir. Bir kişinin istihdamını sağlayan yatırımcıda bin kişinin istihdamını sağlayan yatırımcıda bizim için önemlidir. Biz kamu olarak onların emrindeyiz. Her türlü sorunlarını çözmeye hazır ve talibiz" dedi.

Girişimcilik eğitimlerinin insanın ufkunu açtığını ve bakış açısını genişlettiğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise , "Girişimcilik eğitimleri esnaf, sanayici, patron, tüccarolmaya doğru atılan en önemli adımdır. Bu kurstan bugün alınan sertifika ile kursiyerlerimiz asıl işe başlıyor. Bu belge ile kursiyerler yeni bir alana girmiş olacak. Kursla hem kadınlar hem de erkekler Türkiye ekonomisinekatkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Program kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:07
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