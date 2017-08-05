Elazığ'da tren kazasının boyutu, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Elazığ'dan İskenderun Limanı'na demir cevheri taşıyan yük treninin dün saat 19.40'da Elazığ'ın Baskil İlçesine 5 kilometre mesafede devrilmesi sonucu makinistler Mehmet Kirkin ile Sergen Ayverdi yaşamlarını yitirdi. Baskil İlçesi Odabaşı Mahallesi, Suluyarmaiçi mevkiinde meydana gelen kazanın ardından, trenin 13 vagonunda bulunan 930 ton demir cevheri boş araziye saçılırken, yük trenin lokomotifi ile 13 vagonun tamamı devrildi. Kazanın meydana geldiği bölgede demiryolunun 'S' harfi şeklinde çok virajlı olduğu, yük treninin de raydan çıkıp, demiryolunun 300 metre sol tarafına doğru devrildiği belirtildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından bugünSabah saatlerinde TCDD yetkilileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Demiryolu uzmanları da trenin raydan çıkma nedeninin ortaya çıkarılması için çalışmalara başladı. Sabah saatlerinden itibaren trenin enkazının ve çevreye saçılan demir cevherinin kaldırılması için çalışmalar başlatılırken, çok sayıda iş makinası da çalışmalara katılmak için bölgeye gönderildi. Kazanın kesin sebebinin uzmanlar tarafından hazırlanacak raporlarla ortaya çıkacağını belirten yetkililer, olay yerinde sabotaj veya saldırıya dair herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

TCDD GENEL MÜDÜRÜ ÇALIŞMALARI İZLEDİ

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazadan sonra ulaşıma kapanan Elazığ-Malatya demiryolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, enkazın kaldırılması ve raylarda yapılacak onarım çalışmasının ardından demiryolu trafiğinin yeniden açılacağını söyledi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYULDU

Kaza sırasında olay yerinden büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen çevrede oturanlardan Mehmet Tan, "Tavşanuşağı köyünde oturuyorum. Olay sırasında bahçede çalışıyordum. Akşam saatlerinde abdest almaya gittiğimde bir ses duydum. Kamyon damperinin sesi olduğunu sandım. Dakikalarca büyük bir gürültü sesi geldi. Daha sonra oğlumla birlikte buraya geldiğimizde trenin devrildiğini gördük. Daha sonra sağlık ekipleri geldi ve cenazeleri çıkardı" dedi.

MAKİNİSTLERİN CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Kaza sırasında raydan ilk çıkan trenin lokomotifinde bulunan makinistler Mehmet Kirkin ile Sergen Ayverdi'nin cenazeleri de akşam yapılan çalışmalarla enkazdan çıkarılıp, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Mehmet Kirkin'in cenazesi memleketi Bingöl'e götürülerek sabah saat 06.00'da toprağa verildi.

İzinli olduğu halde arkadaşının yerine göreve giden yardımcı makinist Sergen Ayverdi'nin cenazesi de sabah saatlerinde Elazığ asri mezarlığında toprağa verildi.

İKİ TRENİN ÇARPIŞMASI ÖNLENDİ İDDİASI

Bu arada demir cevheri yükünü aldıktan sonra Elazığ'dan çıkan yük treninin, Şefkat İstasyonu'nda durması gerekirken, iddiaya göre frenlerindeki bir arazı nedeniyle duramadı. Şefkat İstasyonu'nda duramayan trenin makinisti, demiryolu ulaşımında frenin tutmadığını belirtmek için kullanılan "Treni kaçırdık" telsiz anonsunu yaptı. Bunun üzerine anonsu duyan Şefkat İstasyonu yetkilileri devreye girerek, aynı saatlerde Malatya istikametinden gelen bir yük treni olduğunu söyledi. Yapılan hesaplamada iki trenin Pınarlar İstasyonu civarında karşılaşabileceğini belirleyen yetkililer, çarpışma olmaması için her iki trene ikaz anonsu yaptı. Yetkililer, Malatya istikametinden gelen trenin ikaz anonsunu alarak geri geri gitmesi ve yolu açması üzerine çarpışmanın önlendi ileri sürüldü. Yetkililer ise bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.