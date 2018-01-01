Elazığ’da traktör kazası:1 kişi öldü

Kaza, dün merkeze bağlı Karşıbağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Aydoğdu, traktöre binmeden kontağı çevirerek çalıştırdı. Yaşlı adam, aniden hareket eden traktörün arka tekerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Aydoğdu, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.