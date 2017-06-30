Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.30 Haziran 2017 Cuma 15:43
Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine ilerlemekte olan 47 PH 454 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama sonucu 23 DH 077 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 23 DH 077 plakalı aracın yoldan çıktığı kazada, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme yaptı.