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Elazığ’da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:54
Elazığ’da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 50.kilometresinde bulunan Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. 23 TC 863 plakalı pikap ile 45 FV 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken pikap içerisinde bir kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan şahıs vatandaşlar tarafından çıkartılırken yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:54
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  2. trafik kazası
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