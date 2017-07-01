Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:50
Kaza,Elazığ ileMaden ilçesi arasından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tiryaki (50), otomobili ile Elazığ istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Tiryaki olay yerindehayatını kaybetti.
Kaza yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın inceleme yapmasının ardından Tiryaki’nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi morgunu kaldırıldı.