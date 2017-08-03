Elazığ’da trafik kazaları: 10 yaralı

Kazalardan ilki Elazığ-Diyarbakır karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 33 CPB 23 plakalı otomobil ile K.B. idaresindeki 72 BB 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Baskil ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 3 yayaya kamyonet çarptı. Kazada 3 Suriyeli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.