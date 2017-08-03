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Elazığ’da trafik kazaları: 10 yaralı

Elazığ’da meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
Elazığ’da trafik kazaları: 10 yaralı

Kazalardan ilki Elazığ-Diyarbakır karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 33 CPB 23 plakalı otomobil ile K.B. idaresindeki 72 BB 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Baskil ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 3 yayaya kamyonet çarptı. Kazada 3 Suriyeli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
  1. Suriye
  2. Diyarbakır
  3. Elazığ
  4. Baskil
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