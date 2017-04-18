Elazığ'da toprağa gömülü PKK mühimattı bulundu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı, arazide toprağa gömdükleri belirlendi.
5 ROKETATAR FİŞEĞİ
Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar, 1 anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği buldu. Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.