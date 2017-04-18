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Elazığ'da toprağa gömülü PKK mühimattı bulundu

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.

Elazığ'da toprağa gömülü PKK mühimattı bulundu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:07

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı,  arazide toprağa gömdükleri belirlendi. 

5 ROKETATAR FİŞEĞİ

Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar, 1 anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği buldu. Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.




 
EtiketlerELAZIĞPKKMÜHİMMAT
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:07
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