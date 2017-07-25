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Elazığ’da test uçuşu yapan ANKA düştü

Elazığ’da bu akşam saatlerinde test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı ANKA, teknik bir sorun nedeniyle düştü.

25 Temmuz 2017 Salı 04:08
Elazığ’da test uçuşu yapan ANKA düştü

Elazığ’dan havalanan İnsansız Hava Aracı 'ANKA', kalkışından kısa bir süre sonra saat 20.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Mollakendi Beldesi'nde boş bir araziye düştü.

JANDARMAYA İHBAR ETTİLER

İnsansız Hava Aracı'nın düştüğünü gören köylüler, 156'yı arayarak jandarmaya bilgi verdi. Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer, bölgeyi sivil giriş-çıkışlara kapatarak incelemelere başladı.

8'inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Aracı'nın konuşlandığı havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Mollakendi Beldesi'nde düştüğü öğrenildi.

Düşen insansız hava aracının kalıntıları, incelenmek üzere 8'inci Kolordu Komutanlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 04:08
  1. Elazığ’da test uçuşu yapan ANKA düştü
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