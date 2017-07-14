Elazığ’da teröristlerin baraj geçişlerinde kullandığı bot ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmasında Karakoçan ilçesi Harebe Deresi bölgesinde bölücü terör örgütü üyelerinin geçişlerde kullandığı tahmin edilen malzemeler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan operasyonda timler, şişme bot, bota ait 2 kürek, 2 adet can simidi, can yeleği, pompa ve yapıştırıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Bölgede terörle mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.