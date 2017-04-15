Elazığ’da terör soruşturması: 1 muhtar tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan muhtarlardan 1’i tutuklandı.

Elazığ’da terör soruşturması: 1 muhtar tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 16:58

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan terör soruşturmasında Karakoçan ilçesinde 2’si mahalle, 8’i köy muhtarı olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 1 muhtar tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4’er adet silah, telsiz ve dürbün ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

 
EtiketlerPKKEmniyet MüdürlüğüKCKElazığCumhuriyet Başsavcılığı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?