Elazığ’da terör soruşturması: 1 muhtar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan terör soruşturmasında Karakoçan ilçesinde 2’si mahalle, 8’i köy muhtarı olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 1 muhtar tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4’er adet silah, telsiz ve dürbün ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.