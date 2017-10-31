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Elazığ'da terör örgütü operasyonu: 11 kişi gözaltında

Elazığ'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

31 Ekim 2017 Salı 10:39
Elazığ'da terör örgütü operasyonu: 11 kişi gözaltında

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, yasaklı yayınlar, dijital materyaller ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:39
  1. terör örgütü
  2. PKK
  3. propaganda
  4. Elazığ
  5. Anadolu Ajansı
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